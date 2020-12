“Italcementi non risulta destinataria di provvedimenti cautelari, né allo stato si ha conoscenza di un’indagine pendente nei confronti della società”. Lo fa sapere, in una nota la stessa azienda in merito all’indagine della Procura della Repubblica di Cagliari, nell’ambito della quale è finito agli arresti domiciliari Salvatore Grimaldi Capitello, direttore fino a giugno 2019 dello stabilimento di Samatzai (Sud Sardegna).

La Società ribadisce “il proprio impegno per una gestione operativa orientata verso uno sviluppo industriale sostenibile a tutela dell’ambiente. Nell’ambito del procedimento pendente presso la Procura di Cagliari, Italcementi – aggiunge l’azienda – ha offerto ampia collaborazione e piena disponibilità a porre in essere tutte le attività rimediali richieste dalla legislazione italiana”.