Ha approfittato del fatto che il marito della vicina era fuori casa, è entrato nell’appartamento e l’ha aggredita e violentata. È accaduto oggi in una abitazione del quartiere Is Mirrionis a Cagliari, vittima una ragazza straniera di 25 anni.

Arrestato in flagranza per violenza sessuale di 30 anni, anche lui straniero. La violenza è avvenuta nel pomeriggio. La vittima si trovava in casa con i figli piccoli, mentre il marito era fuori. Il 30enne si sarebbe avventato sulla vicina, aggredendola e obbligandola ad avere un rapporto sessuale.

La giovane donna dopo qualche minuto è riuscita a liberarsi e ha dato l’allarme. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante che hanno sorpreso il 30enne ancora a casa della giovane donna.

Sul posto è anche arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 25enne in ospedale dove sarà visitata. La polizia sta ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente l’episodio.