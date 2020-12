Situazione critica al Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. L’emergenza è scattata a causa di un’ondata di casi di Covid-19 scoperti in alcuni reparti dell’ospedale. Il reparto di Medicina è stato temporaneamente chiuso.

Secondo il sindacato Fials “la situazione ha superato da tempo la soglia della prudente preoccupazione per lasciare spazio ad una pesantissima realtà. Da settimane ormai l’ospedale di San Gavino ha la fila continua di ambulanze davanti al pronto soccorso, frutto della ripetuta e prolungata chiusura, a causa del grande numero di contagiati dell’ospedale San Martino di Oristano. Questo sovraccarico sta ingigantendo a dismisura le già note criticità del nosocomio Sangavinese”.

Ad oggi, secondo Fials, “ci sono 14 contagi in Medicina (a cui parrebbero aggiungersi anche 12 pazienti) e 4 in Ortopedia e Traumatologia (anche qui con 3 possibili pazienti contagiati), senza considerare il personale assente in tutte le altre strutture ospedaliere e territoriali”.