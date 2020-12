Proclamati a Cagliari re e regine delle Cupra Fit finals di padel: gli spagnoli Juan Martin Diaz Martinez e Pablo Lijo Santos in campo maschile e il binomio portoghese-argentino composto da Sofia Araujo e Virginia Riera trionfano nelle finali disputate questa mattina al palazzetto dello sport.

La coppia Araujo-Riera ha controllato il gioco in ogni fase della finale femminile riuscendo a superare brillantemente le avversarie iberiche Anna Cortiles Tapias-Jessica Castello (in appena due set: 7-5/6-2). Le vincitrici del torneo sardo erano la coppia più accreditata (entrambe al 15° posto del ranking Race 2020 e teste di serie n.1). Più combattuta la finale maschile, dove la coppia Diaz Martinez Lijo Santos, testa di serie n.2, ha affrontato e superato la n.3 del “main draw” (Antonio Fernandez Cano-Arturo Coello, entrambi spagnoli) con il punteggio 7-6/6-3. Diaz, nato in Argentina ma naturalizzato spagnolo, è la “leggenda” del padel: n.1 del ranking mondiale dal 2001 al 2014, in coppia con Fernando Belasteguin. Ha vinto 170 dei 191 tornei disputati, rimanendo imbattuto per 21 mesi e vincendo 23 tornei consecutivi.