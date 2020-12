Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono intervenute alle 19:45 circa, in località “Sa Sitzia”, fuori Selargius, per un vasto incendio all’interno di un ovile e deposito attrezzi.

In fiamme fieno, strutture adibite al ricovero animali e attrezzature, masserizie, alcune carcasse d’auto, un furgone e un trattore. Gli operatori VVF stanno operando per limitare la propagazione delle fiamme ad altre aree e all’abitazione adiacente. Sono state inoltre messe in sicurezza alcune bombole di GPL.

Sul posto stanno operando due squadre di pronto intervento della sede centrale e il supporto di due autobotti per in totale di sei automezzi e 14 operatori. Risultano coinvolti nel rogo alcuni animali, nessuna persona coinvolta.