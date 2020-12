È stato fermato sulla 554 e poi arrestato dalla Squadra volanti e dalla Narcotici della Mobile della Questura di Cagliari poichè trasportava, sul suo vecchio furgone, 75kg di hashish.

Ma Costantino Dessì, 48enne di Quartu, “a seguito di approfondita istruttoria dibattimentale è stato assolto dal Tribunale Penale di Cagliari con la formula piena per non aver commesso il fatto”. Lo scrive il suo avvocato Marcello Marcelli in una nota.

“Infatti, nonostante il Pubblico Ministero avesse chiesto 6 anni e 3 mesi di reclusione” prosegue la nota “la seconda sezione penale ha ritenuto di dover sposare la tesi della difesa e ritenere Dessì ignaro del contenuto del carico di kg 75 di Hashish suddivisi in 750 panetti trasportati nel proprio furgone. E’ stato infatti accertato che Dessì” conclude l’avvocato Marcelli “era in possesso di regolare documento di trasporto e che lo stupefacente era contenuto nel carico trasportato dallo stesso per conto di altro soggetto e che era del tutto all’oscuro di tale circostanza”.

