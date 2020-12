A conclusione di una breve indagine i Carabinieri di Cagliari-Stampace hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 44enne cinese, residente a Cagliari, con precedenti a carico e un suo amico 41enne greco, incensurato, anch’egli domiciliato a Cagliari.

I carabinieri stavano cercando una persona che si è resa irreperibile ma, giunti nell’abitazione dei due, hanno eseguito una perquisizione domiciliare per la ricerca di quell’uomo, che ha consentito, invece, di trovare 5 flaconi di metadone, 0,55 grammi di cocaina, 9,50 grammi di marijuana e 751 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. E’ stato trovato inoltre materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. I due, su disposizione della Procura, sono stati sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari per la donna, mentre l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di Via Nuoro, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.