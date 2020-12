Da oggi è online e-comune.it, il portale web della società in house dell’amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. Realizzato dalla società Maskamente, riunisce tutti i servizi online offerti agli utenti, dall’app Junker alla messaggistica su Whatsapp.

E-comune è stato presentato alla stampa dal sindaco Andrea Soddu, dall’assessora all’Igiene Valeria Romagna e dall’amministratore e dal direttore tecnico del portale, Mauro Scanu e Francesco Serra. “Con la società in house sono stati raggiunti importanti traguardi, a partire dall’incremento della raccolta differeziata, che nel 2020 ha toccato il 76%. Ora – ha spiegato il sindaco – portiamo avanti il progetto per migliorare sempre di più il servizio ai cittadini, e la creazione del sito web rappresenta un altro passo in questo senso”. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la società si sta anche occupando della raccolta dei rifiuti delle persone che si trovano in quarantena nella propria abitazione.