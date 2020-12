Perseguitava da tempo la ex e ieri è arrivato fino alla sua abitazione per minacciarla di morte. Un 47enne di Assemini è stato arrestato per stalking.

La vittima aveva già denunciato lo stalker che nella giornata di lunedì 21 dicembre si è fatto trovare fuori dalla sua abitazione. Ha poi preso a pugni la porta chiedendo la restituzione di 800 euro che lui avrebbe speso per lei. Poco dopo l’ha chiamata al telefono, minacciandola di morte e poi è tornato nuovamente a casa della donna. A questo punto la donna ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari che hanno bloccato il 47enne. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto un machete con una lama di 26 centimetri. L’uomo è stato arrestato. Sempre ieri a Castiadas i carabinieri hanno arrestato un 38enne. L’uomo deve scontare 3 anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia.