Dal tempo decisamente mite al pieno inverno, queste le previsioni per le prossime 36 ore.

“Tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano un nocciolo di Aria Artica transiterà sul Mediterraneo, sarà un peggioramento piuttosto rapido, e decisamente avaro in termini di precipitazioni”, afferma il meteorologo Dario Secci.

“Attesa la neve in alta collina, con fiocchi che potrebbero vedersi fino ai 600 metri di quota sul centro-Nord dell’Isola, nell’ultima settimana dell’anno dovremmo assistere al transito di nuove perturbazioni Atlantiche, con fenomeni più abbondanti rispetto a questo in oggetto, in un contesto più mite e umido”, prosegue il post di Secci.