Incidente stradale in via Sonnino a Cagliari.

Una moto che transitava in via Sonnino diretta verso via Roma ha investito un pedone mentre attraversava la strada.

A causa dell’urto, il pedone è rovinato per terra mentre la moto e il suo conducente sono strisciati sull’asfalto per diversi metri.

Entrambi sono stati soccorsi da due unità del 118 che hanno trasportato il pedone al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu e il centauro e al Policlinico di Monserrato.