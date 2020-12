“La Regione batta un colpo sui cassintegrati di Olbia, il futuro degli ex lavoratori di Air Italy diventi priorità assoluta del governo regionale”. Lo chiede il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Li Gioi, secondo il quale per loro “l’ipotesi di ricollocazione nella nuova Newco Alitalia è sempre più difficile”. Da qui, l’appello al presidente della Regione, Christian Solinas. “In un primo tempo ha espresso la volontà di salvaguardare questi oltre 500 posti di lavoro, ma oggi della vertenza quasi non si parla più”, afferma l’esponente gallurese del M5s.

“Il decreto Rilancio del governo aveva fatto ben sperare gli ex dipendenti Air Italy, in quanto l’articolo 202 dedicato al trasporto aereo autorizzava Alitalia a gestire la continuità territoriale delle isole – insiste – ma è un’opportunità che rischiamo di perdere se questo governo regionale non deciderà di attivarsi e di lavorare alacremente alla concretizzazione di questo obiettivo”.

“La vertenza Air Italy non può essere offuscata dal sopraggiungere di sempre nuove emergenze, che in periodo di pandemia si stanno moltiplicando. Se l’assessore ai Trasporti Todde – conclude Li Gioi – sta ancora brancolando nel buio per quanto riguarda il bando di continuità territoriale aerea, è naturale che i dipendenti galluresi si sentano ignorati e che vivano nello sconforto più totale questo periodo di cassa integrazione che finirà inevitabilmente il 30 giugno 2021”.