“La delibera con cui abbiamo stanziato i fondi aggiuntivi per le iniziative di Natale è arrivata ben prima dell’ultimo decreto legge che ha imposto di fatto un nuovo lockdown. È chiaro che con le nuove misure, già da ieri, primo giorno utile di lavoro dopo il decreto, abbiamo dato mandato agli uffici di sospendere tutte le iniziative e ritirare i provvedimenti”, a spiegarlo, affidando le sue parole a un post pubblicato su Facebook, è il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, in relazione a Capodanno, rispondendo alle accuse dei Progressisti in consiglio comunale sui costi dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro.

Tutto era pronto. “Fino a quel momento la nostra intenzione – ha spiegato il sindaco – è sempre stata quella di far vivere l’atmosfera natalizia alla città e portare un po’ di speranza e positività nonostante le difficoltà e le restrizioni. E voglio aggiungere che dietro tali iniziative, ci sono imprese e famiglie che non stanno lavorando e che forse avrebbero potuto avere un po’ di tranquillità in più”. Una risposta diretta anche alle accuse. “Come al solito, vogliono farci passare per quello che non siamo. Non viviamo fuori dalla realtà. Sappiamo benissimo che stiamo affrontando un’emergenza senza precedenti, che ci sono tante persone e famiglie in grande difficoltà. A loro dobbiamo rispetto prima di tutto, e per loro fino a oggi abbiamo già investito oltre 11 milioni di euro e 1 milione ulteriore sarà erogato nei prossimi giorni”.