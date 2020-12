Per niente abbattuta dalla sconfitta di domenica sul campo dell’Olimpia Milano, cui ha tenuto testa per tre quarti di gara, la Dinamo Banco di Sardegna si prepara al prossimo impegno. Domani i sassaresi recuperano la sfida con Cremona, che lo scorso 22 novembre è saltata per alcuni casi di positività in casa Vanoli. “È la quarta partita in 14 giorni tra campionato e coppa”, premette l’assistant coach Edoardo Casalone alla vigilia di una gara già decisiva per l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia.

“Cremona ha giocatori che conoscono bene il nostro campionato e altri di assoluto interesse tecnico e atletico – dice – e l’allenatore Paolo Galbiati è giovane e molto preparato”. Per Casalone la Vanoli “ha dimostrato di poter vincere contro qualsiasi avversaria del campionato, perciò dovremo scendere in campo con il massimo dell’attenzione”.

Quanto al Banco, “abbiamo appena fatto una prova di altissimo livello con Milano e ci portiamo dietro tutte le cose positive fatte contro la squadra migliore del campionato”, valuta l’assistente di coach Gianmarco Pozzecco. “Cerchiamo di portare avanti il nostro progetto tecnico”, è l’imperativo in vista del match di domani pomeriggio (palla a due alle 16). “Dovremo essere bravi a non sprecare le occasioni – conclude – quando giochi tante partite ravvicinate bisogna essere bravi a restare concentrati”.