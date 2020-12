Dal Codacons è arrivata una segnalazione, diretta all’Anac e alla Corte dei Conti, sull’utilizzo dei fondi pubblici e privati per il contrasto dell’emergenza Covid da parte della Regione Sardegna, intimando anche l’amministrazione a pubblicare sul sito internet istituzionale un rendiconto delle risorse raccolte sino ad oggi e la loro destinazione.

L’associazione, lo scorso ottobre aveva presentato alla Regione formale istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia degli atti riguardanti la cifra complessiva dei fondi raccolti e le modalità di impiego degli stessi a sostegno delle strutture ospedaliere e del Servizio Sanitario.

“La Regione, però, non ha trasmesso alcun rendiconto degli importi raccolti e di quelli spesi – spiega il Codacons – Infatti, la Direzione Generale della Presidenza ha risposto comunicando di non avere la competenza nella gestione diretta dell’emergenza e, pertanto, di non avere destinato i fondi a tale finalità; la Direzione Generale della Sanità ha precisato invece di non aver raccolto fondi in merito all’epidemia limitandosi a scrivere i riferimenti di alcune delibere regionali inerenti alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. E’ diritto dei cittadini conoscere l’utilizzo e la gestione dei fondi pubblici in riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dal momento che una consistente parte delle risorse deriva dalle donazioni dei privati – denuncia l’associazione – Nel caso di specie, inoltre, si configura un interesse alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio, dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano allo status dei cittadini”.