E’ Morto Roberto Frongia, 61 anni (li avrebbe compiuti il 23 gennaio prossimo), avvocato di Iglesias, storico rappresentante dei Riformatori Sardi, attualmente Assessore regionale dei Lavori Pubblici.

Da tempo combatteva con forza contro un male incurabile e nelle ultime settimane aveva dovuto cedere alla forza devastante della malattia.

Da sempre impegnato in politica, nel 1993 era stato vicesindaco della città mineraria con Mauro Pili, con il quale era legato da un’amicizia fraterna, tanto che Pili lo nominò Assessore del Turismo nella sua Giunta, nel 2016 diventa presidente dei Riformatori sardi e guida il Comitato per il riconoscimento dell’Insularità in Costituzione.