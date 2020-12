Stamattina i carabinieri di Uta hanno rintracciato e arrestato un 47enne disoccupato del paese, gravato da precedenti denunce, in ottemperanza all’ordine per la carcerazione della Procura di Genova.

L’uomo è stato condannato ad espiare la pena di 4 anni 4 mesi 4 e 15 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e reati attinenti agli stupefacenti, e aveva richiesto di poter scontare quel cumulo di pene agli arresti domiciliari, ma il periodo da scontare era troppo lungo e l’istanza gli è stata rigettata. Non ha fatto comunque molta strada per trovare un’altra collocazione, in quanto è stato portato dai carabinieri al vicino carcere.