“Un dolore profondo e un senso di incredulità per una notizia che mai avrei voluto ricevere”. Questo lo stato d’animo espresso dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per la scomparsa dell’assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

“La Sardegna perde non solo un valido assessore – aggiunge – ma una persona perbene, che ha dedicato tutto se stesso anche in quest’ultimo periodo a lavorare per la nostra amata Isola: un gentiluomo della politica, che mancherà e resterà nel ricordo di tutti. Uomo del dialogo, di straordinaria sensibilità e intelligenza, colto e raffinato – aggiunge Solinas – Persona che ha sempre operato per divulgare la conoscenza e il sapere, non solo politici. Un male crudele lo ha strappato prematuramente ai suoi affetti e alla politica, che era la sua vita. Di lui – conclude il governatore sardo – conserveremo un ricordo imperituro insieme ad un incrollabile fraterno affetto”.

Vicinanza e cordoglio anche da parte del Partito democratico. “Esprimo il cordoglio per la scomparsa di Roberto Frongia, assessore regionale ed esponente politico di alto profilo del Sulcis Iglesiente e dell’intera Sardegna”. Così, in una nota, il segretario regionale del Pd, Emanuele Cani. “Nella sua attività, seppur su posizioni differenti e opposte rispetto a quelle del Partito Democratico, è sempre emersa l’umanità e la sensibilità per il territorio in cui viveva e l’intera Sardegna. Non è mai mancato nel suo operare il rispetto per gli ‘avversari’. Una perdita importante. La nostra vicinanza e il cordoglio ai familiari”.

“Siamo molto addolorati per la perdita di un grande uomo e di un protagonista della politica sarda”. Così il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna Andrea Soddu esprime il suo cordoglio e quello di tutti i sindaci della Sardegna per la scomparsa dell’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Frongia. “In questi anni da assessore e nelle sue precedenti esperienze politiche si è saputo distinguere per il suo impegno totale, le grandi capacità di ascolto e l’equilibrio ma anche per le doti umane di chi non ha mai fatto mancare la sua presenza. La sua instancabile dedizione per la cosa pubblica non è mai venuta meno, nemmeno davanti al dolore per la perdita dell’amata moglie e davanti all’incedere della malattia”.

“È stato prima ancora che un grande politico un grande lavoratore, sempre disponibile nell’ascoltare le istanze di noi amministratori locali che avevamo in lui un interlocutore serio, equilibrato e capace di trovare quelle forme di collaborazione indispensabili nel rapporto tra la Regione e gli Enti Locali – aggiunge Soddu -La giunta regionale e tutta la Sardegna perdono un grande amministratore, il suo esempio sia di ispirazione per tutti noi per una stagione politica all’insegna dell’ascolto e del dialogo costruttivo che supera gli steccati ideologici nell’interesse delle comunità. Tutti noi sindaci ci stringiamo sentitamente al dolore della famiglia”.

“Il Sindaco di Iglesias Mauro Usai ed il Presidente del Consiglio Comunale Daniele Reginali, a nome dell’Amministrazione e di tutta la Città, esprimono cordoglio per la scomparsa dell’avv. Roberto Frongia, Assessore regionale dei Lavori Pubblici e per tanti anni esponente di spicco della politica cittadina”. Così una nota del Comune di Iglesias. “Nel suo incarico in Regione ha contribuito in maniera importante alla risoluzione di numerose problematiche, sostenendo importanti progetti per il futuro della Città. Iglesias perde un grande amministratore, una persona di grande cultura e umanità, che seppure provata dalla malattia ha donato tutta se stessa fino a quando le forze glielo hanno consentito. In questi anni cercheremo di mantenere vivo il suo ricordo nel nostro impegno per la Comunità”

Il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio. Sulla poltrona dell’assessore Frongia una rosa rossa in segno di cordoglio. I lavori sono stati sospesi e riprenderanno il 28 dicembre alle 9,30.

