Prorogata sino al 31 marzo 2021 la validità di tutti i pass di transito e sosta in scadenza il 31 dicembre 2020, per Ztl (Zona a traffico limitato), aree pedonali, aree riservate, e dei pass di esenzione per la sosta nei parcheggi a pagamento dei veicoli a trazione elettrica e di veicoli di servizio.

A disporlo la determinazione dirigenziale n. 8558/2020 a firma del dirigente Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto che ha reso necessario sospendere il servizio front-office Ztl, limitando l’accesso dell’utenza per la presentazione delle domande di rinnovo annuale.