Durante una riunione, i capigruppo in Consiglio regionale hanno esaminato la vicenda dei lavoratori ex Aras ora in liquidazione, i cui contratti sono in scadenza per il prossimo 31 dicembre.

L’assessore dell’Agricoltura Gabriella Murgia, ha illustrato la proposta preparata dalla Giunta con i tecnici dei due assessorati.

Si tratta, in concreto, di alcuni emendamenti alla legge regionale n.47 del 2018 che, consentiranno l’assunzione dei 227 ex dipendenti Aras (più altri 25) attraverso un concorso aperto per titoli e colloquio.

Il contratto, a tempo determinato, sarà di 24 mesi rinnovabile una sola volta per altri 12, favorendo le condizioni per un percorso successivo di stabilizzazione. L’opposizione, pur mantenendo le sue riserve di merito sul provvedimento, ha condiviso la necessità di seguire una procedura d’urgenza.

La modifica della legge 47 sarà esaminata dal Consiglio nella seduta di lunedì prossimo 28 dicembre.