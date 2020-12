” È con molto dispiacere che comunico la scomparsa di un collega deceduto sul campo per Covid, Luigi Lobina- – scrive in una nota Paolo Cugliara, Segretario provinciale della Fials – chi lo ha conosciuto ne ha potuto apprezzare professionalità e disponibilità, chiedo a chi lo ha conosciuto che questa perdita non suia vissuta invano, che si rimettano, se esistenti, a ciascuno le proprie responsabilità che non si dimentichi”.

” Ogni vita ha un valore i estimabile e così la vita di Gigi, mi chiedo se questa vita poteva essere protetta ulteriormente, se tutto è stato fatto al momento giusto e nel modo giusto”, conclude Cugliara.