Nella giornata di oggi, mercoledì 23 dicembre, i finanzieri del Pattugliatore Veloce PV 5 “Oltramonti”, in sinergia con l’elicottero AW139 – Volpe 407 in forza al Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari, nell’ambito di un pattugliamento volto a reprimere i traffici illeciti perpetrati via mare, hanno intercettato in prossimità di Capo Teulada tre natanti proveniente dal Nord Africa con a bordo 44 migranti, di cui 7 bambini e 4 donne, di presunta nazionalità algerina, in discrete condizioni di salute. I migranti sono stati fatti sbarcare a Sant’Antioco dove ad attenderli sul posto si trovavano i militari della locale Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza che ha espletato le consuete operazioni e atti di P.G. Successivamente i migranti vengono trasferiti al C.P.A. di Monastir.

Le segnalazioni dei due dei tre barchini, a distanza di circa 25 miglia dalle coste meridionali della Sardegna, sono state ricevute da Circomare Sant’Antioco, per un avvistamento da parte di un motopeschereccio in attività di pesca.

Nell’intento dell’intercetto dei barchini, su segnalazione di un privato cittadino, l’unità navale del Corpo ha intercettato un altro barchino con 14 migranti maschi adulti in buono stato di salute.

Nelle ultime ore il Locale Coordinamento Frontex ha registrato, oltre i barchini intercettati dal pattugliatore del Corpo, anche l’arrivo di un altri due evento per rintraccio su terra ferma nella zona del Golfo di Palmas. Per un totale di 59 migranti di cui 7 minori e 4 donne.