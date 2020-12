Le tecnologie per la riproduzione e l’allevamento del muggine a disposizione delle aziende per la produzione di bottarga. È il progetto di Sardegna Ricerche Tecnomugilag: coinvolte dodici aziende su tutto il territorio regionale. Hanno collaborato, oltre alla Fondazione IMC, Agris Sardegna, il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari e il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari.

Il progetto si è sviluppato prima in “ambiente controllato”, nei laboratori e nelle vasche del centro di ricerca di Oristano. E quindi in laguna e nelle aziende coinvolte. Prima fase, messa a punto dei protocolli per la riproduzione e per l’allevamento delle larve, sempre in ambiente controllato, e dei piani di lavoro per l’allevamento degli avannotti. Seconda: rilascio in laguna e messa a punto del protocollo per il monitoraggio delle condizioni ambientali a fini produttivi e del protocollo per la verifica degli spostamenti, accrescimento e sopravvivenza dei cefali.

Tecnomugilag è uno dei 35 progetti collaborativi promossi da Sardegna Ricerche attraverso il Programma Azioni cluster top-down ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020.