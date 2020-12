“Un’ulteriore variante del Covid-19 è stata individuata nel Regno Unito, sarebbe legata al Sudafrica”. Ad annunciarlo è il ministro britannico della Salute Matt Hancock, che parla di due casi tracciati fino a questo momento. La nuova variante risulta avere una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni. Il lockdown è stato esteso anche ad altre zone nel Regno.

Intanto l’Oms avverte: “La nuova variante individuata in Gran Bretagna sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini, ma ulteriori ricerche sono ancora in corso”. Un caso della cosiddetta variante inglese è stato rilevato a Loreto (Ancona), da una persona che non ha avuto collegamenti diretti con il Regno Unito.