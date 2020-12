In vista della riapertura delle scuole Superiori, prevista per il 7 gennaio, si è riunito il Tavolo di coordinamento scuola-trasporti della Provincia di Nuoro.

Nell’incontro che si è svolto nella Prefettura del capoluogo barbaricino, alla presenza di tutte le amministrazioni locali, sono stati definiti i punti chiave del documento operativo per garantire l’obiettivo del 75% di didattica in presenza alla data di riapertura delle scuole: la flessibilità di un quarto d’ora degli orari scolastici di entrata e di uscita degli Istituti secondari superiori del capoluogo, la previsione di un congruo incremento del numero di fermate degli autobus e la disponibilità di un adeguato numero di mezzi di trasporto aggiuntivi per assicurare la mobilità in sicurezza degli studenti.

Le amministrazioni coinvolte si sono impegnate ad adottare tutte le misure di rispettiva competenza entro il 4 gennaio. La Prefettura coordinerà le forze di polizia per incrementare la vigilanza ai plessi scolastici e, in concorso con le Polizie Municipali, per effettuare attività di controllo e limitare al massimo gli assembramenti dei ragazzi.