“Apprendiamo con moderata soddisfazione la decisione della Camera dei Deputati di prorogare lo stop alle esportazioni di bombe di aereo verso i paesi coinvolti nel conflitto yemenita – scrive in una nota l’associazione Sardegna Pulita – si tratta di un primo ma, incoraggiante risultato, verso il conseguimento del grande obiettivo che non può essere una semplice proroga della sospensione ( tra l’altro ancora solo in sede di Commissione Parlamentare ) ma il divieto assoluto e quindi la revoca di tutte le licenze di cui beneficia la Rwm, in palese contrasto con la Legge 185/90”.

“Noi continueremo comunque nella nostra azione di denuncia e di proposta, denuncia, perché e’ sempre necessario ricordare l’anomalia della RWM nel pur triste panorama delle produzioni belliche italiane e proposta perché , abbiamo elaborato una idea progettuale che, se adeguatamente sostenuta e finanziata, non solo darà ai lavoratori della Rwm, un lavoro che li riconcilia con la loro coscienza ma, allo stesso tempo, dara’ valore aggiunto e quindi dignita’ al lavoro dei pastori sardi, attraverso una industria agroalimentare “, conclude la nota di Sardegna Pulita.