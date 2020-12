Dieci nuovi casi e sei famiglie interessate. È questo il risultato della campagna di screening avviata all’interno del Comune di Galtellì, in provincia di Nuoro. Lo rivela il sindaco Giovanni Santo Porcu sui social.

“Nei giorni scorsi sono state intense le giornate di screening per il Covid” si legge nella nota del primo cittadino, “sia da parte dell’ambulatorio comunale che da parte dei medici di base, da poco dotati anch’essi di tamponi”, e aggiunge “si sta cercando di circoscrivere i casi, infatti anche per stamattina son diverse le persone segnalate presso l’ambulatorio comunale. Invito sempre a prestare la massima attenzione, cerchiamo di essere scrupolosi nel seguire le norme anti Covid, lui è tra noi e viaggia con noi in maniera subdola. Non abbassiamo la guardia”.

Il post del sindaco Porcu

Enrica Massa