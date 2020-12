“Quel genio del male di Morisi ha fatto una foto del suo capitano con mia madre nel nostro cortile mentre gli donava un regalo offerto da altri”. La denuncia sulla gaffe natalizia commessa dal leader della Lega Matteo Salvini arriva dal figlio della donna in foto e che riporta l’accaduto sui social. Come dichiarato in alcune interviste prima dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, Matteo Salvini ha voluto sfidare la zona rossa imposta per andare in giro a donare pacchi ai senzatetto, e lo ha fatto insieme all’associazione di volontariato dei City Angels. Ma la foto del leader leghista che consegna una busta a una signora è subito circolata sui social, arrivando anche a Michele Tibello, che ha riconosciuto immediatamente nella donna sua madre.

“Mia madre – scrive Michele Tibello, della Rete Italiana Antifascista – non è una clochard che vive in mezzo alla strada, ma in quanto nera è utile alla loro propaganda buonista”.

Il post di Miky Tibello

Sulla questione è intervenuto anche il fondatore dell’Associazione City Angels Italia, Mario Furlan: “Non sapevo che ci sarebbe stato il senatore Salvini, è stata una cosa fatta a nostra e mia insaputa”.