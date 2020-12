Prosegue fino al 31 dicembre l’edizione virtuale de “Il Grande Teatro dei Piccoli”, rassegna di teatro di figura dedicata alle famiglie. Impossibilitati ad abitare i teatri, marionette e burattini si sono trasferiti sul web, sul sito di Is Mascareddas, per raccontare storie natalizie.

Sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dalla Fondazione di Sardegna, la storica rassegna di Is Mascareddas, giunta alla XVIII edizione, è realizzata in collaborazione con Sardegna Teatro e Sa Manifattura.

Domenica 27 dicembre Vladimiro Strinati racconta la “Storia di Natale”, ispirata a un racconto dello scrittore e illustratore statunitense Eric Carle. In un teatrino valigia si muovono un vecchio signore con una folta barba bianca e i suoi cinque animali.

È una favola araba quella in programma lunedì 28 dicembre. In “Amira e le stelle” Donatella Pau di Is Mascareddas ci racconta la storia di Amira, che con sua nonna amava osservare le stelle.

È ispirato alla fiaba natalizia di Gino Alberti e Linda Wolfsgruber “Il pacchetto rosso” di Paolo Sette, in programma martedì 29 dicembre. Storia di Giacomino che cerca di riportare l’allegria in un villaggio lontano, coperto dalla neve e abitato dalla tristezza. È ispirato a una storia vera “Il sarto di Gloucester” di Beatrix Potter, interpretato da Elisabetta Pau mercoledì 30 dicembre. Una fiaba natalizia che vede protagonisti un sarto ammalato, un gatto servitore e dei topini che sanno cucire con rara precisione.

A chiudere la rassegna, giovedì 31 dicembre è il “Dolce amore” di Is Mascareddas. Una leggenda sulla nascita del dolce più famoso di Natale, il panettone.

