A ormai più di un anno dalla loro ultima comparsa sul territorio italiano, Hellfire Booking Agency ed Erocks Production sono felici di annunciare il ritorno dei Thy Art Is Murder

Deathcore schiacciante marchiato a fuoco da breakdown brutali e riff di stampo djent, i Thy Art Is Murder martellano la scena dal 2006, affondando i denti in riconoscimenti stellati che variano dalla Top Ten delle chart indipendenti australiane al primo posto nelle AIR Charts. Non solo: sono il primo gruppo di metal estremo a raggiungere la Top 40 delle ARIA Charts!

Incalzanti, distruttivi e sconvolgenti, i Thy Art Is Murder dominano i palchi di tutto il mondo con una mordacia eccezionale.

I Thy Art Is Murder saranno accompagnati da quattro ospiti di eccezione: Malevolence, King 810, Alpha Wolf e Orbit Culture

04 DICEMBRE 2021 | LARGO VENUE, ROMA

05 DICEMBRE 2021 | CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO