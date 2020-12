“Per l’immunità di gregge serve che l’80% di italiani si vaccinino”. Così il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, subito dopo le prime vaccinazioni allo Spallanzani di Roma.

E aggiunge: “Dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c’è finalmente un vaccino. Oggi è una bella giornata dobbiamo essere grati alla scienza e chiediamo a tutti i cittadini di essere responsabili”. E rispondendo a una domanda su quando si vaccinerà: “Mi vaccinerò quando toccherà a me. Penso di non aver diritto a nessun privilegio”.