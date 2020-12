“Alla fine di questo tormentato 2020 sentiamo l’urgenza di non lasciare allo strapotere mediatico di Cristian Solinas la possibilità di narcotizzare l’opinione pubblica della Sardegna facendole credere di abitare nel migliore dei mondi possibili”. Queste le parole delle associazioni Sardegna Pulita, USB/Federazione Sociale, Donne Ambiente Sardegna e Assemblea Permanente Villacidro in un comunicato congiunto, annunciando un sit-in per mercoledì 30 alle 10:30 sotto il palazzo della Giunta Regionale in viale Trento a Cagliari.

“Per chi ci vorrà ascoltare e, ovviamente, interloquire con noi – si legge – faremo un bilancio dell’operato del sardo-leghista sia nella sua veste istituzionale che nella sua veste di Segretario nazionale del PSD’AZ e, in quanto tale, promotore della formazione politica che, quando si è detto che si chiama PSD’AZ-Salvini premier si è già detto tutto.

Sarà anche l’occasione per un consuntivo della nostra attività in difesa del bene comune e dei diritti umani. Di Presidenti della Giunta Regionale, ahinoi, ne abbiamo visti passare tanti ma questa è la prima volta che la Sardegna si trova a fronteggiare due disgrazie in una volta sola anche se avere un sardo-leghista governatore è una disgrazia che i sardi si sono procurati da soli.

“Speriamo che alle prossime elezioni – conclude la nota – ci sia un diffuso distanziamento elettorale per contenere i danni e gettare le basi per un vero riscatto della Sardegna”.