Continua l’emergenza malati Covid nel centro Aias di Decimomannu. Salgono infatti a due i pazienti morti per Covid.

Salvatore Angioni, 78 anni, di Sestu, è deceduto al Santissima Trinità, dopo che era stato trasferito per un peggioramento delle condizioni di salute. Un 60enne di Baradili, invece, è morto questo lunedì.

Intanto i positivi nel centro superano la cinquantina e alcuni pazienti sono ricoverati in condizioni critiche in ospedale. Cattive notizie anche per i dipendenti, ancora a quota 25.