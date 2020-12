L’iniezione e poi l’applauso, Silverio Piro, 71 anni, medico infettivologo dell’ospedale Brotzu, in pensione ma richiamato per l’emergenza Covid, è la prima persona in Sardegna vaccinata contro il Covid. La prima donna è invece Virginia Boi, 58 anni, responsabile della preospedalizzazione sempre al Brotzu.

“Un momento importante- ha detto Paolo Cannas, commissario straordinario dell’azienda- l’ospedale è stato scelto per una questione logistica, ma si sta vaccinando anche personale degli altri ospedali”. Domani 4800 altre dosi che saranno inoculate al personale sanitario e collaboratori. Poi- ha assicurato l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu- toccherà ad anziani e ospiti delle Rsa. Ogni tre-quattro giorni arriveranno circa cinquemila dosi.

“Il momento più emozionante- ha detto- è stata la somministrazione del primo vaccino: dopo avere combattuto tanto abbiamo la sensazione di essere a una svolta”. Oggi le prime 45 dosi, poi avanti sino all’esaurimento delle prime 180 fiale arrivare ieri notte dallo Spallanzani di Roma con un volo militare. La cassa con il vaccino è stata custodita dalla Brigata Sassari alla caserma di viale Poetto per essere poi trasportata al Brotzu questa mattina.