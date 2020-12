È proseguita anche nei giorni delle feste l’attività di rimozione delle “carcasse” sparsi in varie zone della città di Cagliari, da parte della Polizia Municipale.

Questa volta gli agenti hanno effettuato la rimozione con il carro attrezzi di numerosi veicoli e all’accertamento e sanzionamento dei proprietari con un verbale di 1.600 euro.

Altri veicoli sono stati rimossi dagli stessi proprietari avvisati preliminarmente dalla Municipale. “L’attività – si legge in una nota – proseguirà anche dopo il periodo natalizio e chi dovesse avere relitti abbandonati nelle strade o negli spazi pubblici potrà adoperarsi per farli rimuovere evitando le pesanti sanzioni in caso di intervento della Polizia Municipale”.