Pechino ha inasprito le regole contro il Covid-19 con test di massa per oltre un milione di persone nei distretti a rischio per i timori che i viaggi in Cina nelle vacanze di fine anno possano causare un picco di casi, proprio quando la Commissione sanitaria nazionale ha reso noto in giornata che sabato sono state rilevate infezioni nella capitale (5) per il quarto giorno di fila.

Tutti i vari distretti di Pechino sono stati sollecitati ad entrare “in modalità di emergenza”, isolando complessi residenziali e villaggi segnati dai contagi.