Dopo il blitz di pochi giorni fa nel quartiere “Is Mirrionis”, dove gli investigatori della Squadra Mobile avevano sequestrato 146 kg di fuochi artificiali di produzione artigianale, di elevata micidialità e privi di qualsiasi certificazione, i Falchi della Squadra Mobile, dopo l’attività investigativa insieme con l’Autorità Giudiziaria, hanno sequestrato altri 10 colli contenenti 200 kg di fuochi d’artificio di vario tipo e genere.

I colli, spediti illegalmente, privi di qualsiasi certificazione sul contenuto, mettendo anche a rischio l’incolumità di coloro che lavorano nell’ambito delle spedizioni, erano stati stoccati in un magazzino di una ditta di spedizioni a Elmas ed erano in attesa di essere ritirati. Alcuni di questi avevano l’etichetta contraffatta. Il destinatario del materiale, un giovane di 27 anni, è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente.

Per la rimozione sicura del materiale esplodente sono intervenuti sul posto gli esperti del Nucleo Artificieri della Questura, che avranno il compito di distruggere i “botti” in tutta sicurezza.