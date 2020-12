Un 43enne di Iglesias è stato denunciato dai carabinieri per violenza sessuale. Avrebbe palpeggiato e tentato di baciare un 18enne che stava per entrare in un supermercato. L’episodio è avvenuto sabato scorso in corso Cristoforo Colombo.

La giovane era appena scesa da un bus e si stava recando al market quando è stata sorpresa alle spalle dal 43enne. L’uomo l’ha palpeggiata e ha tentato di baciarla. La 18enne ha iniziato a urlare e lo ha messo in fuga. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sono state prelevati e visionati i filmati delle telecamere della zona. In uno dei video si vedeva chiaramente il 43enne, personaggio noto alle forze dell’ordine, che si abbassava la mascherina per tentare di baciare la giovane. È stato quindi rintracciato.

La sua foto insieme ad altre è stata mostrata alla vittima che lo ha riconosciuto. È stato denunciato e dovrà anche pagare la multa per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.