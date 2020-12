Otto persone sono state multate dai carabinieri per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

In particolare, a Domusnovas i carabinieri di Iglesias hanno multato un 43enne, un 35enne e due uomini di 40 e 41 anni perché sorpresi in giro per il paese in piena notte senza ragione.

A Ussana, invece, sono stati multati un 69enne, un 42enne, un 37enne e un 36enne, tutti fermati mentre transitavano a bordo delle proprie auto in località “Is Serras”. Uno di loro ha provato a giustificarsi dichiarando di essere diretto a “un irrinunciabile incontro sentimentale”, una scusa che però non è servita per evitare la multa da 400 euro.