L’Università di Cagliari è al top per politiche sostenibili. L’ateneo del capoluogo sardo si piazza tra i primi trecento al mondo e al ventesimo posto nella classifica internazionale Greenmetric per le politiche di sostenibilità ambientale.

La valutazione tiene conto di sei parametri (ambiente e infrastrutture, energia e cambiamento climatico, rifiuti, acqua, trasporti, istruzione e ricerca) sulla base dei dati raccolti dal gruppo di lavoro composto dai docenti referenti di ateneo per la RUS, la rete delle università sostenibili. “Grazie ai dati raccolti e alla valutazione ottenuta – ha spiegato al Senato Accademico il docente Italo Meloni, delegato del Rettore per la RUS – l’ateneo dispone oggi di un punto di partenza che consentirà di individuare i punti di forza e le aree di criticità per capire su quali aspetti dobbiamo crescere e migliorare, con la consapevolezza che questo lavoro rappresenta uno stimolo per organizzare ancora meglio le informazioni, sistematizzare i dati, accrescere la qualità e la sostenibilità dell’Università di Cagliari”.