Teatri, cinema e palestre chiusi anche nel periodo post Epifania. È quanto si apprende da fonti di governo che precisano ‘che si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l’Epifania’.

Quindi probabile serrata per tre categorie che stanno soffrendo ormai da diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Potrebbero essere dunque rinnovate misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto, così come la chiusura di palestre e piscine.