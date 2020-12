Di parere opposto la ministra della Pubblica amministrazione,: “Non sono una grande appassionata dell’obbligo in campo vaccinale. Credo sia più giusta una forte raccomandazione”. Intanto secondo l’Istituto superiore di SanitàSono un centinaio circa i medici contrari alle vaccinazioni. E per noi, chi sta con i no vax è incompatibile con la professione, perché mette in discussione le evidenze scientifiche. Ci sono poi medici che non vogliono essere vaccinati, e possono avere diverse motivazioni, a volte coincidono con i no vax, ma non tutti sono incanalabili in questo filone”. A precisarlo all’ANSA è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. “La stragrande maggioranza dei medici si vuole vaccinare contro il Covid e abbiamo, anzi, una forte pressione da parte di medici della sanità privata e odontoiatri che vorrebbero vaccinarsi, oltre a voler contribuire alla somministrazione delle dosi”. A spiegarlo all’ANSA è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, che interviene così sull’ipotesi di rivedere le categorie che potranno accedere in via prioritaria alla vaccinazione, che per ora includono medici di sanità pubblica, ospiti delle Rsa e over 80enni.

Spagna terrà un registro di chi rifiuta vaccino – Il vaccino contro il coronavirus in Spagna non sarà obbligatorio ma chi deciderà di non farlo sarà inserito in un “registro” che sarà poi condiviso con gli altri Paesi dell’Ue. Lo ha annunciato il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa assicurando che il documento “non sarà pubblico” e sarà compilato “nel pieno rispetto della privacy”.