I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena stamani hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari un 47enne di Decimomannu e un 48enne di Assemini, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico per la violazione della normativa per il contenimento della pandemia da Coronavirus. I intorno all’una di stanotte hanno sorpreso i due mentre viaggiavano in auto sulla Sp 4, in territorio di Sestu, senza un’ammissibile giustificazione. Per entrambi è scattata una sanzione amministrativa da 400 euro.

Sempre oggi a Quartu, gli stessi carabinieri segnaleranno alla Prefettura di Cagliari per la violazione della stessa normativa, con contestuale irrogazione della medesima sanzione da 400 euro, un 47enne di Quartucciu, disoccupato, con precedenti di polizia, affidato in prova ai servizi sociali. I militari lo hanno sorpreso alle 3.30 in Via Trieste a Selargius, senza un’ammissibile giustificazione.

Nel contempo a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno contestato analoga sanzione nei confronti di un 19enne romeno, residente nel capoluogo e di un suo coetaneo kirghiso. Entrambi sono residenti a Cagliari, non risulta lavorino e, nonostante la giovane età, sono ben conosciuti dai carabinieri. I due alle 22,30, sottoposti a controllo mentre camminavano a piedi in via Italia, non hanno saputo fornire giustificazioni attendibili o verosimili circa loro presenza in loco in orario notturno. La stessa tariffa sanzionatoria è stata applicata anche a loro.