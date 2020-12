Lavoratori ex Keller ancora in attesa del sussidio economico che sarebbe dovuto arrivare nel gennaio 2020. Per questo il Sindacato Autorganizzato Lavoratori – Cobas ha richiesto tramite lettera, indirizzata all’assessora regionale del Lavoro e all’Aspal, un incontro urgente, anche in videoconferenza, per sollecitare il pagamento del contributo una tantum ai circa 100 lavoratori.

In particolare, il coordinatore regionale Gian Luigi Marchionni spiega che i lavoratori sono “preoccupati per le mancate risposte e per il perdurare del silenzio rispetto alla situazione che ormai si trascina dal periodo post lockdown e che ormai vedrà distribuire i fondi previsti per il 2020 l’anno prossimo con un gravissimo disagio per loro stessi e le loro famiglie”.