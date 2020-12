Una violenta scossa di terremoto è stata registrata intorno alle 12.20 in Croazia. la scossa di magnitudo 6.3 ha l’epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria. Ed è stata avvertita anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo.