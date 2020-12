“Viste le ultime dichiarazioni degli esponenti della maggioranza, ormai non credo che le prossime ore possano portare razionalità nel Consiglio regionale. Il dibattito sul Piano casa, che il Movimento 5 Stelle insieme al resto del centrosinistra sta duramente contrastando, è stato imposto dalle lobby del cemento, non certo concepito nell’interesse dei sardi dei quali non importa nulla ai sardo-leghisti di Solinas”. Queste le parole che il deputato del M5s, Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, ha affidato a una nota stampa, circa il Piano casa.

“La possibilità di edificare nelle nostre campagne anche con un solo ettaro di terra e gli incrementi volumetrici sulle coste sono norme scritte ad personam – prosegue il parlamentare – un obolo per chi vuole fare gli affari propri e non ha interesse allo sviluppo sostenibile delle nostre campagne e alla tutela delle nostre coste e del paesaggio”. “Sono certo che il governo di Giuseppe Conte correrà ai ripari intervenendo contro la legge della giunta sarda, l’ennesima palesemente incostituzionale. Il sottosegretario Alessandra Todde lo ha già annunciato e questo – conclude Perantoni – ci dà la speranza che alla fine gli interessi della Sardegna potranno prevalere su quelli di un gruppo di speculatori e affaristi favoriti dalla giunta di destra”.