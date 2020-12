Sulla strada statale 125 “Orientale Sarda” il traffico è tornato regolare dopo il recupero di un mezzo pesante finito fuoristrada alle 7:00 circa di questa mattina all’altezza del km 17, a Quartucciu, nella Città Metropolitana di Cagliari.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha provocato un ferito.

Sul posto sono subito intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per provvedere alla riapertura in piena sicurezza.

