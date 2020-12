I Carabinieri della compagnia di Tempio Pausania (Ss), impegnati nei controlli per il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19, hanno fermato e controllato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che passeggiava nella città gallurese.

Alla domanda per quale motivazione fosse in giro, non dava spiegazioni plausibili e da subito il suo nervosismo e agitazione hanno indotto i militari ad approfondire il controllo. La perquisizione personale ha dato esito positivo: negli slip aveva una dose di marijuana.

Così, i militari hanno esteso la perquisizione nell’abitazione, rinvenendo ulteriori 244 grami di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Per il giovane sono scattate le manette e, su disposizione del pm di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, oltre ad essere stato multato con 400 euro per la violazione della zona rossa imposta dalle vigenti normative anti-Covid.