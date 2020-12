Radja Nainggolan ritorna al Cagliari in prestito fino al termine della stagione. L’accordo con l’Inter è stato trovato nel pomeriggio: il club rossoblù potrebbe poi perfezionare l’acquisto a titolo definitivo in estate. Il centrocampista nerazzurro, ai margini del progetto Conte e poco utilizzato a Milano, si riunirà ai compagni lasciati ad agosto dopo la partita con il Napoli, in concomitanza con l’apertura ufficiale del mercato invernale.

La trattativa ha avuto un’improvvisa accelerazione soprattutto per l’infortunio del centrocampista Rog: per il mediano croato si teme la rottura del crociato (già in preallarme lo specialista di Innsbruck che ha operato Pavoletti per lo stesso problema) e quindi la conclusione anticipata della stagione. Il Cagliari ha inseguito Nainggolan sino all’ultimo giorno del mercato estivo: accordo sfumato, ma evidentemente solo rimandato.

È la terza volta di Nainggolan al Cagliari: il Ninja era stato acquistato dal Piacenza nel 2010. Poi la cessione alla Roma e il trasferimento all’Inter. Nel 2019 l’arrivo in Sardegna in prestito dalla società nerazzurra e l’inevitabile ritorno a Milano a fine stagione. Ora la maglia numero 4 del Cagliari – non ancora assegnata – sarà di nuovo sua.