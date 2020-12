Incidente stradale questa sera in viale Poetto. Una Ford Fiesta guidata da un 67enne cagliaritano, nell’immettersi in viale Poetto proveniente da via Vergine di Lluc, ha investito un pedone di 32 anni residente nell’area della città metropolitana, che attraversava la strada con luce pedonale verde.

A causa dell’urto il ragazzo è rovinato al suolo, ed è rimasto contuso. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al p.s. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso, ma non in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge.